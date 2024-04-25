الامارات | سيلين ديون عن مرضها: آمل أن يتوصل العلم إلى علاج له

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدّثت المغنية الكندية، سيلين ديون، التي تعاني متلازمة الشخص المتيبس، عن مرضها خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» الفرنسية هي الأولى لها منذ إعلان إصابتها بهذا المرض النادر، في عدد تظهر النجمة العالمية على غلافه.

وأشارت ديون (56 عاماً) التي شُخّصت في خريف عام 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يُسمّى متلازمة الشخص المتيبس، إلى أنها تتّبع «علاجاً رياضياً وجسدياً وصوتياً» خمسة أيام في الأسبوع تعمل خلالها على جسدها وصوتها، مضيفة: «الأمور تسير على ما يرام، لكنّ الأمر يتطلب عملاً كثيراً».

وتابعت: «لم أنتصر على المرض، فهو لايزال بداخلي وسيبقى دائماً. آمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن عليّ أن أتعلّم كيف أتعايش معه».

ورداً على سؤال بشأن قدرتها على العودة إلى المسارح، قالت: «إنها لا تستطيع الإجابة عن هذا السؤال». وأضافت في المقابلة التي أُرفقت بصور للنجمة وهي ترتدي ملابس لمصممين فرنسيين بارزين: «لا أعرف.. جسمي سيخبرني». وتطرّقت سيلين ديون التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم، في مقابلة بالفيديو، إلى لحظات كثيرة طبعت حياتها المهنية التي انطلقت قبل 40 عاماً. وكانت النجمة ظهرت بشكل مفاجئ ولفترة وجيزة ضمن حفلة توزيع جوائز «غرامي» في لوس أنجلوس في أوائل فبراير الماضي، إذ منحت جائزة ألبوم العام للمغنية تايلور سويفت.

ويعود تاريخ آخر حفل للنجمة الكندية إلى مارس 2020 في الولايات المتحدة. وتوقفت بعدها جولتها العالمية التي تحمل عنوان «كوردج» بسبب جائحة «كوفيد-19».