الامارات | قطرة دم واحدة تكشف عن السرطان في دقائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف باحثون صينيون عن تطوير أداة اختبار يمكنها اكتشاف 3 أشكال مميتة من السرطان بقطرة واحدة من الدم المجفف.

وبحسب تقرير نشره موقع "livescience"، يمكن للأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تحدث ثورة في فحص السرطان.

تتبع الخلايا السرطانية بالذكاء الاصطناعي.. طفرة في التشخيص المبكر

وأثبتت التجارب الأولية فعالية الأداة في تحديد سرطانات: البنكرياس والمعدة والقولون والمستقيم في غضون دقائق.

ومن خلال تحليل مستقلبات محددة موجودة في عينات الدم، أظهر الاختبار معدل نجاح يتراوح بين 82% إلى 100% تقريبًا في اكتشاف السرطان.