مظاهرات بالبيجامات والشباشب.. موظفون يحتجون على ظروف العمل القاسية بطريقة غريبة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لجأ موظفون في الصين إلى طريقة غريبة للتعبير عن اعتراضهم على ظروف عملهم، من الرؤساء السيئين إلى الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة، من خلال ارتداء ملابس مُمزقة أو مُتسخة في أماكن عملهم.

تحدي أسوأ موظف

ووفقا لموقع "cnn"، أنشأ الموظفون المحتجون تحديا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية يحمل اسم "من هو أسوأ موظف في المكتب"، واستخدموا هاشتاجات مثل "#grossoutfitforwork"، و"#uglyclothesshouldbeforwork".

كما شاركوا صورا وفيديوهات على الإنترنت يظهرون فيها بملابس غير نظيفة لا تناسب طبيعة عملهم، بالإضافة إلى ارتدائهم بيجامات وأحذية المنزل غير النظيفة في المكاتب.

"ملابس غير لائقة للعمل".. هاشتاج يثير جدلا

وحصد هاشتاج "grossoutfitforwork" أو "ملابس غير لائقة للعمل" انتشارا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو"، حيث تجاوز عدد مشاهداته 140 مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة.

موظفة تُغضب رئيسها بملابسها

وأثار منشور نشرته موظفة تُدعي "Kendou S" جدلا واسعا على الإنترنت، حيث تعرضت للتوبيخ من قبل رئيسها بسبب ملابسها الغير لائقة.

كما عُوقب شاب بمبلغ 7 دولارات، ومُنع من مصافحة العملاء بعد مشاركته في هذا التحدي.

ملابس العمل غير الرسمية في الصين.. ظاهرة شائعة

وقال بوهان تشيو، مؤسس شركة "بوه" للعلاقات العامة والإبداعية ومقرها شنجهاي، بالصين إن ارتداء الملابس غير الرسمية في بيئة العمل ظاهرة شائعة في الصين، وستستمر في الانتشار خاصة في أماكن العمل التي يعمل بها الموظفون لساعات طويلة أو ساعات إضافية.

الابتكار أهم من الملابس

وأضاف أن موظفيه لا يرتدون الزي الرسمي المعتاد، بل يميلون إلى ارتداء ملابس مريحة وفضفاضة، وأحيانا يأتون وهم يرتدون السراويل الرياضية والقصيرة وأحذية المنزل.

وعبر عن تفهمه لرغبة الموظفين في التعبير عن أنفسهم من خلال ملابسهم، وأن الابتكار في العمل أهم من الملابس، مؤكدا أهمية إعطائهم مساحة للإبداع والابتكار في أداء وظائفهم.

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