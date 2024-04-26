الامارات | فينيسيا تفرض رسوماً على زوّارها تجنباً للازدحام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مدينة فينيسيا الإيطالية، أمس، ولأول مرة، فرض رسوم على زوّار وسيّاح اليوم الواحد في تجربة تهدف إلى إثناء من يرغبون في زيارة المدينة عن القيام بذلك تجنباً للازدحام.

وسيتعين على زوّار اليوم الواحد دفع رسوم دخول بقيمة خمسة يورو (5.30 دولارات) في الفترة ما بين الثامنة والنصف صباحاً والرابعة مساءً ما لم يكن هناك إعفاء. وسيتم استثناء سكان مدينة فينيتو والأشخاص الذين يعملون أو يدرسون أو ولدوا في فينيسيا أو أي شخص لديه حجز لمكان للإقامة في المدينة من دفع الرسوم.

وسيكون الأطفال أقل من 14 عاماً ممن سيتم استثناؤهم أيضاً.

وستستمر التجربة حتى الخامس من مايو المقبل، وبعد ذلك خلال نهاية الأسبوع تقريباً حتى منتصف يوليو المقبل، بإجمالي 29 يوماً هذا العام. وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بحلول نهاية العام، ما إذا كانت هذه الترتيبات ستصبح دائمة.