الامارات | نظارة «عين القطة» تعود بألوان زاهية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في موسم الصيف المقبل، تطل النظارة الشمسية بتصميم «عين القطة» لتمنح المرأة إطلالة تنطق بالرقة.

وتمتاز النظارة الشمسية بتصميم عين القطة بجوانب ذات نهاية مدببة الشكل، وهذا التصميم يجعل الوجه يبدو مستديراً، لذا فهي تُعدُّ خياراً مثالياً للوجه كثير الزوايا وحاد الحواف.

وتطل النظارة الشمسية بتصميم «عين القطة»، التي شهدت رواجاً كبيراً في فترة الستينات من القرن الماضي، هذا العام بألوان زاهية مثل الأخضر لتخطف الأنظار، كما أنها تكتسي بألوان كلاسيكية هادئة كالأسود والبني والبيج.

تصميم النظارة يجعل الوجه يبدو مستديراً، لذا فهي تُعدُّ خياراً مثالياً للوجه كثير الزوايا وحاد الحواف.