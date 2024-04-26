الامارات | جائزة الشيخ زايد للكتاب لـ «البيت العربي» في إسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، منح مؤسسة «البيت العربي» في إسبانيا، جائزة «شخصية العام الثقافية» في دورتها الـ18، تقديراً لإنجازاتها بوصفها جسراً يصل بين الثقافتين العربية والإسبانية، ودورها في التعريف بالثقافة واللغة العربية في أوروبا، ودول أميركا اللاتينية.

وقرر مجلس أمناء الجائزة وهيئتها العلمية بالإجماع، منح مؤسسة «البيت العربي» جائزة «شخصية العام الثقافية»، استناداً إلى الإسهام الفاعل للمؤسسة في بناء حوار بين الحضارات في سياق يقوم على التسامح واحترام التنوع الثقافي.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، إن جائزة الشيخ زايد للكتاب «تمضي في تحقيق رسالتها عبر الاحتفاء بروّاد الإبداع والفكر الذين يُسهمون في إثراء اللغة العربية، وتعزيز تراثها وإرثها الثقافي، كما أنها تشكل منارة للتواصل والتفاهم بين الثقافات من مختلف أنحاء العالم».

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، الدكتور علي بن تميم، إن جائزة الشيخ زايد للكتاب «تهدف إلى تكريم الممارسات العالمية الرائدة في المجال الثقافي والإبداعي، وتعزيز القيم المشتركة والتسامح بين الشعوب».

يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح جائزة «شخصية العام الثقافية» كل عام، لمؤسسة أو شخصية اعتبارية بارزة على المستوى العربي أو الدولي، لما تتميز به من إسهام واضح في إثراء الثقافة العربية إبداعاً أو فكراً، على أن تتجسد في أعمالها أو نشاطاتها قيم الأصالة والتسامح والتعايش السلمي.