الامارات | «صلاح الدين الأيوبي».. يواصل عروضه على شاشة تلفزيون دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجاح لافت حققه المسلسل التركي «صلاح الدين الأيوبي - فاتح القدس»، للمخرج سيدات إنجي، منذ انطلاق عرض حلقاته على شاشة «تلفزيون دبي» التابع لـ«دبي للإعلام»، حيث لايزال المسلسل يحظى بمشاهدات عالية وضعته في صدارة الأعمال التي يتابعها جمهور تلفزيون دبي، ما يؤكد أهمية اختيارات القناة، وحرصها على تلبية أذواق قاعدتها الجماهيرية في الإمارات، وعلى امتداد المنطقة.

ويواصل مسلسل «صلاح الدين الأيوبي - فاتح القدس» سرد حكايته، حيث تعرض حلقاته يومياً من الإثنين إلى الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على تلفزيون دبي، وتعاد في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وتدور قصته في القرن الـ12، عندما تجتاح الغزوات الصليبية العالم الإسلامي، ما يؤدي إلى سقوط أجزاء كبيرة من البلدان والمدن الإسلامية، ومن بينها مدينة القدس، في أيدي الصليبين، وفي الوقت الذي يعيش فيه العالم الإسلامي في ظلمة اليأس، يظهر شخص ليشعل نور الأمل في القلوب، حيث يسعى إلى توحيد شتات المسلمين لمواجهة الصليبيين وطردهم، وإنقاذ مدينة القدس وتحريرها من أيديهم.

واستطاع المسلسل أن يلفت انتباه عشاق الدراما التاريخية، بفضل طريقته في تقديم السرد الدرامي، وما يتمتع به من قوة في إخراج مشاهده، وما يمتاز به تصويره من جماليات وكذلك براعة التمثيل، إلى جانب امتلاكه لعناصر التشويق والدراما، حيث يضيء العمل على تفاصيل كثيرة في حياة القائد المسلم، منذ أن كان صغيراً وحتى تمكنه من فتح أبواب القدس وإعادتها إلى حضن العالم الإسلامي.

ويمثل مسلسل «صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس» أحدث الإنتاجات التركية التاريخية، حيث يشارك في بطولته نخبة من نجوم تركيا وباكستان، وعلى رأسهم الممثل أوغور غونيش الذي يجسّد شخصية «صلاح الدين الأيوبي»، والممثلة ديلين دوغر في دور «ثريا» زوجة صلاح الدين الأيوبي.