دون تكييف.. 8 طرق مذهللة للتغلب على ارتفاع الحرارة داخل المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في زيادة الرطوبة داخل المنزل، ومع ارتفاع الأسعار قد لا يتمكن الكثير من الأشخاص شراء تكييف لتخفيف حدة الطقس.

وهناك مجموعة من الحيل للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة داخل المنزل، وفقا لموقعي "تايمز أوف إنديا" و"businessinsider".

طلاء سقف الحائط باللون الأبيض

السقف الأبيض يسهم في الحفاظ على برودة المنزل، لأن هذا اللون يعكس الحرارة ومن ثم تصبح الغرفة باردة، وأيضا ينطبق هذا على السيراميك الأبيض.

الأرضيات المقاومة للحرارة

لأرضيات مثل الرخام أو البلاط الخشبي تساهم في برودة المنزل.

استخدم الستائر الداكنة

الستائر ذات الألوان الداكنة تحجب ضوء الشمس وتحافظ على الحرارة.

التهوية الجيدة

التهوية وفتح النوافذ تسهم في استبدال الهواء الدافئ من الداخل بالهواء البارد من الخارج.

مظلات البلكونة

تساهم في الحفاظ على برودة المنزل وتقليل الاعتماد على تكييف الهواء، لذا من الأفضل اختيار قماش باللون الفاتح، لأن ذلك يعكس أشعة الشمس بعيدا عن منزلك ويخفض فاتورة الكهرباء.

تحسين جودة مراوح السقف

مراوح السقف تقوم بتدوير الهواء في الغرفة وتبخر العرق من الجلد وتبريد الجسم، ومن الأفضل إيقافها عند مغادرة الغرفة.

تجنب استخدام الأجهزة والإلكترونيات التي تبعث الحرارة

بعض الأجهزة الكهربائية مثل غسالة الأطباق والفرن والغسالة والمجفف يمكن أن تنبعث منها الكثير من الحرارة عند استخدامها، وإذا كنت بحاجة إلى استخدام أحد هذه الأجهزة، فحاول إغلاق الغرفة لمنع انتشار الحرارة إلى بقية المنزل.

إطفاء مصابيح الإضاءة

يجب التحقق أيضا من مصابيح الإضاءة، حيث يمكن للمصابيح المتوهجة أن تزيد الحرارة داخل المنزل، لذا من الأفضل ابقائها مطفأة.

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