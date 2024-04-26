لن تصدق ما يفعله إضافة الليمون للمشروبات بمستويات الكوليسترول بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يحتوي الليمون على العديد من المركبات التي قد تفيد صحة القلب والأوعية الدموية، حسبما قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية.

فيتامين سي والألياف

وأضاف لـ"الخليج 365" أن فيتامين C مضاد للأكسدة ويساعد في حماية القلب والأوعية الدموية من التلف، ويحتوي على الألياف خاصةً البكتين، التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL.

وتابع القيعي أن البوتاسيوم هو معدن ضروري يساعد على تنظيم ضغط الدم.

وأشار إلى أنه يحتوي أيضا مضادات الأكسدة الأخرى مثل الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

طريقة إضافة الليمون إلى المشروبات

يمكن عصر نصف حبة ليمون وإضافتها إلى كوب من الماء الدافئ.

يمكن إضافة شرائح الليمون إلى الماء أو العصير أو الشاي.

يمكن تحويل الليمون إلى عصير وشربه مع الماء أو العصير.

وشدد القيعي على أن تناول الليمون بمفرده قد لا يكون كافيًا لخفض الكوليسترول بشكل كبير، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

يجب اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحصول على قسط كافٍ من النوم

إدارة التوتر بشكل فعال للحصول على أفضل النتائج.

يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية خفض الكوليسترول استشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من الليمون، لأنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية.

تناول الفواكه الأخرى التي قد تساعد في خفض الكوليسترول، مثل العنب والرمان والأفوكادو.