الامارات | أطعمة ينبغي تخزينها في الثلاجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف باحثون في مجال الأغذية، من موقع Two Wombats، عن الأطعمة التي يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة.

وقال فريق البحث: "من الواضح أن منتجات مثل اللحوم الطازجة والأسماك ومنتجات الألبان ينبغي وضعها في الثلاجة. إلا أن هناك مكونات أخرى قد تتفاجأ عندما تعلم أنك تخزنها في مطبخك بشكل غير صحيح"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي ينبغي تخزينها في الثلاجة:

1. الكاتشب

يعتقد الكثير من الناس أنه يجب تخزين الكاتشب على رف الخزانة، تماما كما هو الحال في السوبر ماركت. ولكن الخبراء يقولون إنه بمجرد فتح العبوة، ينبغي تخزين الكاتشب في الثلاجة للحفاظ على مستوى حموضته الطبيعية ونكهته ورائحته ولونه.

2. الذرة

قال الخبراء: "إذا قمت بتبريد الذرة مباشرة بعد الشراء، فسيبطئ ذلك بشكل كبير تحول السكريات إلى نشويات. وسيحافظ التبريد على حلاوته الطبيعية وملمسه المقرمش لفترة أطول".

3. دقيق الحبوب الكاملة

يحتوي دقيق الحبوب الكاملة على نسبة أعلى من الزيت، لذلك يمكن أن يفسد إذا تم حفظه في درجة حرارة الغرفة.

وقال الخبراء: "يمكن الحفاظ على نكهته عن طريق تبريده، ما يجعله مثاليا للخَبز".

4. الزبدة

إذا كنت ترغب في إطالة أمد منتج الزبدة وتحسين النكهة، فمن الأفضل الاحتفاظ بها في الثلاجة.

5. خبز التورتيلا

يقترح الخبراء حفظ خبز التورتيلا في الثلاجة، وأوضحوا أن "أكياس حفظ خبز التورتيلا حساسة للغاية للتغيرات في درجات الحرارة، والتي يمكن أن تخلق الرطوبة وتؤدي إلى العفن".

6. المكسرات

إذا كنت تخطط لاستهلاك المكسرات في غضون شهر من شرائها، فلا بأس من الاحتفاظ بها في مخزن المؤن الخاص بك.

ولكن، إذا كنت تريد الاحتفاظ بها طازجة لفترة أطول، فمن الأفضل وضعها في الثلاجة.

وقال الخبراء: "إن الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات حساسة، ويمكن أن تتحول بسرعة إلى زنخ، ما يؤثر على نكهتها الطبيعية".

7. زبدة الفول السوداني الطبيعية

قال خبراء التغذية: "تبريد زبدة الفول السوداني الطبيعية يساعد في الحفاظ على قيمة المنتج الصحية لفترة أطول".

8. الأرز المطبوخ

أوضح الخبراء: "جميع أنواع الأرز غير المطبوخ يمكن أن تحتوي على جراثيم Bacillus cereus، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي مثل القيء أو الإسهال. هذه الجراثيم مقاومة للحرارة وتعيش حتى بعد الطهي. ولمنع نمو البكتيريا، يوصى بتقسيم الكميات الكبيرة من الأرز المطهي إلى أجزاء أصغر، ووضعها في الثلاجة".

9. المربى

قال الخبراء: "بمجرد فتح غطاء عبوة المربى، يحين وقت وضعها في الثلاجة. إن استخدام ملعقة نظيفة في كل مرة تغرف فيها المربى يمكن أن يطيل مدة صلاحيته بشكل كبير".

10. الخميرة

تعد عنصرا حيويا في العديد من المخبوزات، لكن الخميرة حساسة للغاية للتغيرات البيئية.

ويوصى بشدة بوضع الخميرة في الثلاجة بمجرد فتح العبوة.