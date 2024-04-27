سيدة في سن الـ60 تفوز بمسابقة ملكة جمال بوينس آيرس 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت أليخاندرا ماريسا رودريجيز، محامية وصحفية تبلغ من العمر 60 عامًا من بوينس آيرس، الأنظار بعدما توجت بلقب ملكة جمال بوينس آيرس، وتأهلت لمسابقة ملكة جمال الأرجنتين.

لكن المثير في الأمر، المظهر الشبابي للمرأة البالغة من العمر 60 عامًا، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، بحسب مجلة people.

وأبدى كثيرون صدمتهم من أن المرأة لا تبدو وأنها تجاوزت الأربعين من عمرها، بسبب ملامحها الصغيرة.

وستجرى مسابقة ملكة جمال الأرجنيتن يوم 25 مايو، وسيشارك فيها مرشحات من الأقاليم الأرجنتينية الأخرى.

وقالت أليخاندرا ماريسا رودريجيز: "أنا متحمسة للغاية ويشرفني الفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس 2024، أريد أن أظهر لجميع النساء أن الجمال ليس له عمر وأننا قادرون على كسر الحواجز".

وأضافت: "لقد تدربت، وعملت على زيادة ثقتي بنفسي، وتحسين مهاراتي على المسرح، أردت أن أظهر أن تمكين المرأة ليس له حدود".

وعن مظهرها في هذا العمر، قالت أليخاندرا، إنها تمارس التمارين الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع، وتمارس الصيام المتقطع، وتحاول تناول طعام صحي قدر الإمكان، مع استخدام كريمات البشرة الجيدة أيضًا.

واختتمت: "أعتقد أن الحكام رأوا ثقتي وشغفي بتمثيل نساء جيلي، أنا عازمة على القتال من أجل لقب ملكة جمال الأرجنتين 2024".

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