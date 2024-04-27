بمكون في مطبخك.. كيف تطرد الحسد من منزلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يشعر العديدون أن طاقة الحسد تسيطر على المنزل، وغالبًا تكون في صورة شعور بالضيق وعدم تحمل البقاء داخل المنزل، وبحسب ما ذكره موقع homify، توجد بعض النصائح لطرد طاقة الحسد من المنزل.

تخلص من الأشياء المكسورة

تؤمن فلسفة فنج شوي بأنه يجب علينا التخلص من جميع الأشياء التي تم كسرها لأنها تزيد من الطاقة السلبية والشعور بالضيق كما أنها تمنع الطاقة الإيجابية من الدخول إلى المنزل، لذا أفضل شيء التخلص منها خارج المنزل.

التخلص من الفوضى

زيادة الفوضى والأماكن غير المرتبة في المنزل، تكون من علامات الحسد بسبب انخفاض الطاقة والمجهود، مما يزيد من الشعور بالضيق وعدم الشعور بالراحة، ولهذا السبب عندما نرى منزلًا منظمًا جيدًا، وكل شيء في مكانه، نشعر بالهدوء والراحة.

وضع زهور في المنزل

وجود زهور لها رائحة مريحة للأعصاب في المنزل، تساهم في تجديد الطاقة، ومن أفضل الأنواع زنبق السلام الذي يتميز بالعديد من الفوائد فهذا النبات مثالي لأنه لا يحتاج إلى الكثير من الشمس، ويجذب طاقة جيدة، وسهل الحفاظ عليه ويبدو جميلا دائما.

الملح

وضع القليل من الملح في كل ركن من أركان كل غرفة، يساعد على امتصاص الطاقة السيئة، و بعد مرور 48 ساعة من وضع الملح، عليك إزالته من الزوايا ورميه.

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