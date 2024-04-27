هل تشعر بتنميل الجسم بشكل مفاجئ؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد يعاني البعض من التنميل عند التعرض إلى غضب شديد، دون معرفة سر ذلك، ووفقا لموقعي Medical News Today ،Healthline، عادة يكون التنميل الناتج عن الشعور بالغضب، عبارة عن ردة فعل من الجسم للحماية الجسم من زيادة الألم الجسدي الناتج عن الشعور بألم عاطفي، ونتيجة الشعور بضغط زائد.

وخلال العملية، تنقبض الأوعية الدموية وبالتالي يقل الدم المحمل بالأكسجين الذي يغذي الجسم، ومنها الأطراف والوجه.

وفي حالة المعاناة من هذه المشكلة، اتبع هذه النصائح التالية:

1- ممارسة التمارين الرياضية حتى إذا كانت المشي، تقلل الشعور بالغضب وتنشط حركة الدورة الدموية.

2- الحرص على تمارين التأمل تساعد على شعور الجسم بالاسترخاء وتحارب خطر الإصابة بالتنميل، وتقلل الشعور بالتوتر والقلق، وتخفض نوبات الغضب.

3- تقليل نوبات الغضب من خلال الاستمتاع بأمر تحبه، إذا كان الخروج مع الأصدقاء، أو مشاهدة فيلم مفضل، وتناول مشروب مفضل، يحسن ذلك من الحالة النفسية ويزيد من الشعور بالاسترخاء ويقلل من نوبات الغضب والتوتر والقلق.

اقرأ أيضا:

هل يسبب المانجو ارتفاع نسبة السكر وزيادة الوزن؟

عدو الكلى الأول.. مشروبات تدمرك دون أن تدري

ارتدوا الذهب في أقدامهم.. عادة مارسها المصريون القدماء لسبب غريب

مزارعون يرشون الخراف بمزيل العرق- لن تتوقع السبب

مفاجآت سارة تنتظر برج الثور الفترة القادمة- خبيرة تزف بشرى