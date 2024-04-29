يقي من ارتفاع الكوليسترول.. عصير يقلل الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول؟ هل تبحث عن طريقة طبيعية لتحسين صحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟ إليك الحل.

عصير البرتقال

أحمد صلاح يقول أن شرب كوب واحد من عصير البرتقال يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 20٪.

كيف يعمل عصير البرتقال على تحسين صحة القلب؟

أضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، يساعد فيتامين C على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

غني بالبوتاسيوم يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم ومنع تكوين الجلطات الدموية.

غني بمضادات الأكسدة تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي عصير البرتقال على الألياف، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

هناك ايضًا العديد من العصائر الأخرى التي قد تكون مفيدة لصحة القلب

عصير الرمان

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

عصير الطماطم

غني بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في حماية القلب.

عصير البنجر

غني بالنترات، والتي يمكن أن تساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

نصائح طبية

تأكد من اختيار عصائر طبيعية 100٪ خالية من السكر المضاف

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

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