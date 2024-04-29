الامارات | «الكرياتين» يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة صغيرة أن تناول جرعة عالية من «الكرياتين» يحسّن أداء الدماغ على المدى القصير أثناء الحرمان من النوم.

وفي تجربة أجريت في إطار الدراسة، تحسّن أداء 15 بالغاً على نحو ملحوظ في الاختبارات أثناء ليلة حُرموا فيها من النوم، وذلك بعد تلقيهم جرعات من «الكرياتين».

ومع ذلك يحذر قائد الدراسة، علي جوردينياد، من مركز أبحاث «يوليش» الألماني من الإقدام على تجربة ذلك من تلقاء النفس.

وقال الخبير في مجال النوم بالجمعية الألمانية لطب الأعصاب، بيتر يونغ، إن «الدراسة إضافة جيدة للغاية تثبت فاعلية مبدئية لـ(الكرياتين)»، موضحاً في المقابل، أن «الدراسة لم تفحص الأداء على المدى الطويل». وأشار إلى أن «الحرمان من النوم لا يقلل من أداء الدماغ فحسب، بل يضرّ أيضاً بنظام القلب والأوعية الدموية».