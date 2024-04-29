الامارات | "روتانا" تُلغي جميع حفلات محمد عبده وتعاقداته .."من أجل صحته"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّل الفنان السعودي، محمد عبده، نشاطاته الفنيةكافة فضلاً عن عدم ارتباطه بأي نشاطات جديدة مستقبلية حتى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على صحته، والتركيز على تنفيذ أعمال غنائية جديدة كما ذكرت شركة روتانا للصوتيات.

وذكرت الشركة في منشور عبر منصة"إكس": إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده.. تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة في إدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بأنه وبالاتفاق مابين روتانا والفنان ستؤجل جميع النشاطات التي كانت مقررة له، فضلاً عن عدم الارتباط بأي نشاطات جديدة مستقبلاً حتى إشعار آخر يعلن عنه.

وأضاف بيان"روتانا" أن القرار يأتي "حفاظاً وتقديراً وحرصاً على سلامة فناننا الحبيب"، كما أشارت. ولفتت إلى أنه سيتفرغ خلال هذه الفترة إلى أعماله الخاصة، كما سيضاعف حضوره في الاستديوهات لتنفيذ أغان جديدة بحاجة إلى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها مجرد صدورها.

كما أشار بيان شركة "روتانا" إلى أن هذه الفترة ستكون فترة راحة ونقاهة لكي يتواجد مع عائلته وأهله ويمنحهم وقتاً أكثر، وطمأنت روتانا جمهور " أبو نورة" واعدة إياهم بـ"لقاء قريب، دون التأخر عنهم لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره"، حسب البيان ذاته.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عبده قد مر بوعكة صحية جعلته يعتذر عن حفلات العيد، وظهر عبر برنامج تفاعلكم و طمأن الفنان جمهوره على حالته الصحية، وذكر أنه مصاب بالإنفلونزا، وهو لا يحب الظهور للجمهور وهو بهذه الحالة.

وأضاف: "قد أكون أخذت الفيروس من أجواء مكة والزحام، ودائماً ما أقول لمنسقي الحفلات أن يبتعدوا عن أوقات العيد، لأن الشخص يكون مرهقاً".