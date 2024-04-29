الامارات | الملياردير جيف بيزوس رئيس شركة أمازون: أنا لست شخصاً منتجاً !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدم الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الملياردير جيف بيزوس متابعيه ومعجبيه بحديث مفاجىء عن كونه شخص روتيني جداً وخصوصاً في الصباح.

وأضاف بيزوس أنه لا يسمح لمسؤولياته أن تقف في طريق روتينه الصباحي البطيء !

وقال الرجل البالغ من العمر 60 عاماً لبرنامج "Lex Fridman Podcast" أنه يبدأ كل يوم كما يفعل الكثير من الناس: يسحب قدميه من تحت الفراش ويتصفح هاتفه الذكي.

ورد بيزوس على المذيع الذي كان قد وصفه للتو بأنه "أحد أكثر البشر إنتاجية في العالم" بالقول : "أنا لست منتجاً كما تظن". وتابع "أولاً وقبل كل شيء، أستيقظ في الصباح وألعب.. أتناول القهوة... وأتحرك ببطء".

ويقرأ بيزوس أيضاً الصحيفة ويتحدث مع خطيبته قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة التمارين ورفع الأثقال، حيث قال: "في معظم الأيام الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ليس بالأمر الصعب بالنسبة لي، ولكن في بعض الأيام يكون الأمر ثقيلاً، وعلى أي حال ألتزم ببرنامجي اليومي".

ويتفق الروتين الصباحي مع فلسفة بيزوس في القيام بالأشياء بلا هدف. إنها عقيدة تتبعه إلى المكتب، حيث قال إنه يشجع جلسات شرود الذهن على تبادل الأفكار وتشريح الأفكار الجديدة دون السماح لقيود الوقت بخنق الإبداع.

ولم يحدد بيزوس الوقت الذي يستيقظ فيه عادةً، لكنه قال خلال إحدى الفعاليات في عام 2018: "أنا أذهب إلى الفراش مبكراً، وأستيقظ مبكراً".

وبيزوس ليس الملياردير الوحيد الذي يتبع روتيناً صباحياً غير متسرع. يستيقظ مارك كوبان بين الساعة 6:30 و7:00 صباحاً كل صباح ويتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به لمدة ساعة تقريباً قبل النهوض من السرير.

وقد تبدو روتينات الصباح البطيئة كسولة أو بطيئة ظاهرياً، لكنها يمكن أن تؤدي في الواقع إلى زيادة الطاقة والإبداع والتركيز، كما قال جير بيرثيلسن، مؤسس المعهد العالمي للبطء، لصحيفة وول ستريت جورنال في عام 2019. حيث أوصى بيرثيلسن بقضاء ما لا يقل عن 20 دقيقة كل صباح في عدم القيام بأي شيء، ويمكنك ببساطة البقاء مستيقظاً في السرير بعد انطلاق المنبه، على سبيل المثال. ويقترح خبراء آخرون القيام بالأنشطة التي تتطلب السكون، مثل التأمل أو التنفس.

قال بيرثيلسن: "يحتاج قادة الأعمال إلى قضاء بعض الوقت لنسيان الوقت، وهذا يساعدهم على الإبداع عند وصولهم إلى العمل". "هذا هو الهدف من القيام بذلك قبل الذهاب إلى مكان العمل".

وأضاف أن ملء صباحك بالكثير من المهام "ربما يكون أكبر خسارة في الإنتاجية".