ماذا يحدث لـ القلب عند تناول الموز؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحب العديد من الأشخاص الموز، فبالإضافة إلى حقيقة أن الكثير من الناس يستمتعون بمذاقها، فهي فاكهة خفيفة وصحية.

والموز غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف - وكلها أشياء مفيدة لصحتنا، لكن هل تعرف أن الموز غير الناضج يمكن أن يحدث فرقا من حيث مدى صحته؟

وكشف أحد الخبراء أن هناك وقتا مثاليا لتناول الموز، لجني أكبر عدد ممكن من الفوائد.

وأوضحت أخصائية التغذية البريطانية، جنيفر والبول، أن الموز الأخضر قد يكون في الواقع أفضل بالنسبة لنا من الموز الأصفر، وقالت إنه يمكن أن يساعد في دعم صحة الأمعاء والقلب.

وأوضحت جينيفر: "في حين أن الموز الناضج معروف بحلاوته، فإن الموز غير الناضج يحتوي على ألياف البريبايوتك، التي تدعم ميكروبيوم الأمعاء.

تعمل هذه الألياف "الصديقة" كغذاء لبكتيريا الأمعاء، ما يعزز الميكروبيوم الصحي ومجموعة من الفوائد الصحية، وهذا لأنها غنية بالنشا المقاوم، وهو نوع من ألياف البريبايوتك التي تقاوم عملية الهضم في الأمعاء الدقيقة.

"يصل إلى القولون حيث يغذي نمو البكتيريا المفيدة مثل Bifidobacteria و Lactobacillus.

"يساهم ميكروبيوم الأمعاء المزدهر في تحسين عملية الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، وتقوية جهاز المناعة، يمكن أن تساعد البريبايوتكس الموجودة في الموز غير الناضج في الحفاظ على هذا التوازن، ما قد يقلل من الانتفاخ والإمساك والانزعاج الهضمي.

كما تشير الأبحاث إلى أن الميكروبيوم الصحي في الأمعاء قد يلعب دورًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسمنة ."

وأضافت: "من خلال دمج الموز غير الناضج في نظامك الغذائي، فمن المحتمل أن تحسن في صحتك على المدى الطويل".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الأشخاص أبلغوا عن مشاكل في الجهاز الهضمي من تناول الموز الأخضر، بما في ذلك أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإمساك.

وقد لا تكون لذيذة أيضًا، لكن جنيفر تقول إن هناك طرقًا للتغلب على هذه المشكلة.

وقالت: "قد لا يكون الموز غير الناضج حلوًا مثل نظيره الناضج، ولكن لا يزال بإمكانك الاستمتاع به بطرق مختلفة".

على سبيل المثال، حاول إضافته إلى العصائر للحصول على نكهة حلوة بشكل طبيعي.

من الفوائد الصحية الأخرى للموز، سواء كان ناضجًا أو غير ناضج، أنه غني بالبوتاسيوم.

وأضافت جينيفر: "يعمل البوتاسيوم كموازن طبيعي للصوديوم، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم، تضمن مستويات البوتاسيوم الكافية أيضًا وظيفة العضلات المناسبة، ما يقلل من خطر التشنجات والتعب، وربما يحسن أداء التمارين الرياضية."

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