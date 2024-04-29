شجاعة استثنائية.. سعودي يعرض حياته للخطر لإنقاذ 4 أشخاص من الموت (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة فريدة من نوعها، نجح مواطن سعودي في إنقاذ حياة 4 أشخاص، بعد احتجازهم في "مركبة" على وشك السقوط في سيول عاتية بوادي الجعبة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شجاعة مواطن سعودي يدعى عايض دغش الأكلبي، بعدما قاد جرافة وسط السيل الجارف بوادي الجعبة، لينقذ أربعة أشخاص من الغرق.

وأشاد رواد مواقع التواصل بالتصرف الشجاع لـ"الأكلبي"، بعد نجاحه في إنقاذ حياة الأشخاص الأربعة.

وتغزل المتابعون على منصة "إكس"، في "الأكلبي"، حيث قال حساب يدعى محمد الشرمان: "الله يبيض وجهه ويكتب أجره هو ومن معه".

فيما أضاف آخر: "الناس ما يتعضون، وقت الأمطار والسيول الإنسان يلزم مكانه ولا يروح يضحي بحياته وحياة الآخرين".

بينما أشاد ثالث بتصرف الرجل، قائلا: "شهامة وقوة قلب ورجولة ومهارة في السواقة بما تعنيه الكلمة".

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