المعازيم اتصدموا.. لن تتوقع ما حدث مع عريس وعروسته خلال حفل الزفاف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة طريفة، انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، لعريس هندي أقدم على تصرف صادم خلال حفل زفافه، أثناء إتمام طقوس الزفاف التقليدية بالهند، وفقا لموقع "ndtv".

ويُظهر الفيديو أقارب العروس يحملانها إلى أعلى، وهو يقفز محاولا وضع إكليل الزهور على رأسها وفقا لطقوس هندية.

لكن فقد العريس توازنه فجأة مسببا سقوط العروس وأفراد أسرتها بشكل صادم على مسرح حفل الزفاف، وسط صدمة المعازيم.

وبعد نهوض العروس ظهرت ضاحكة إثر سقوطها المفاجىء، بينما اكتفى العريس بمراقبة ما حدث دون إبداء أي رد فعل.

t.co

اقرأ أيضا:

صور من حفل زفافه في الأهرامات.. معلومات لا تعرفها عن الملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء

أم بلا قلب تبيع طفلتها مقابل الأموال.. لن تتخيل ما حدث لها

ليه الحاجة بتختفي وتظهر فجأة؟.. اعرف السر

بمكون في مطبخك.. كيف تطرد الحسد من منزلك؟

سيدة في سن الـ60 تفوز بمسابقة ملكة جمال بوينس آيرس 2024 (صور)