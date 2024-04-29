واقعة صادمة.. امرأة تسكب الماء المغلي على رجل في الأسانسير وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في حادثة مروعة، سكبت امرأة رجل مصاب بمتلازمة داون بالماء المغلي داخل الأسانسير، تاركة إياه يعاني من حروق خطيرة.

امرأة تسكب الماء المغلي على رجل

وتُظهر كاميرات المراقبة الموجودة في الأسانسير المرأة "أو سو كي" وهي تفتح زجاجة ماء مغلي، وتسكبها على الرجل، الذي لم يتمكن من الدفاع عن نفسه، وفقا لموقع "ndtv".

الشرطة تلقي القبض على المتهمة

أوضحت الشرطة أن المرأة قُبض عليها في المبنى السكني الذي تعيش فيه في ليباسو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تخضع حاليا للتحقيق بتهمة الاعتداء.

وتابعت وقع الحادث عندما كان الرجل عائدا إلى شقته في الطابق السادس عشر من المبنى، وفوجئ بامرأة "ترشّه" بالماء الساخن دون سابق إنذار.

اعتراف المتهمة بجريمتها القاسية

أثناء التحقيقات، اعترفت المتهمة، "أو سو كي"، بتهمتها خلال التحقيقات.

وأدان القاضي الذي يُدعي "أحزال فريز أحمد خير الدين"، تصرفات المتهمة ووصفها بالخطيرة والقاسية وغير الإنسانية، خاصة أن الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وإلى جانب عقوبة السجن 10 سنوات، أمر القاضي المرأة بدفع غرامة مالية كبيرة كتعويض للضحية.

الضحية يُنقل إلى المستشفى للعلاج

وقال ضابط الشرطة باليك بولاو: "الضحية يعيش مع أخته البالغة من العمر 23 عاما وإخوته الآخرين في نفس الشقة، وبالرغم من كونه شخصا من ذوي الإعاقة، إلا أنه يتمتع بقدرات ذهنية جيدة وقدرة على التحدث بشكل سليم".

وأكد على عدم وجود أي مشاجرات سابقة بين الضحية والمشتبه به، ونُقل الضحية، إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لحروق خطيرة.

وأشار الفحص الطبي إلى أن الضحية أُصيب بحروق في الجهة الأمامية والخلفية من جانبه الأيمن، إثر تعرضه للماء المغلي.

ردود فعل رواد السوشيال ميديا

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر العديد من رواد مواقع التواصل عن صدمتهم من تصرفات المرأة، ووصفوا سلوكها بالوحشي واللاإنساني.

كما طالبوا بمعاقبتها، مؤكدين على ضرورة محاسبة كل من يُسيء إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

Budak OKU kena simbah air panas dengan Nyonya gila.

byu/AcerolaUnderBlade inBolehland

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