الامارات | اكتشاف «مثير».. مواد يمكنها تخزين ثاني أكسيد الكربون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد علماء بالاكتشاف المثير لنوع من المواد المسامية التي يمكنها تخزين ثاني أكسيد الكربون، خلال بحث نشر مؤخراً.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إن فريقاً بقيادة علماء في جامعة هيريوت وات في إدنبرة، توصل خلال البحث الذي نُشر في مجلة نيتشر سينثيسيس، إلى تكوين جزيئات مجوفة تشبه القفص، ذات قدرات تخزين عالية لغازات الاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون وسداسي فلوريد الكبريت.

ويعد سداسي فلوريد الكبريت من غازات الاحتباس الحراري الأكثر فعالية من ثاني أكسيد الكربون، ويمكن أن يستمر لآلاف السنين في الغلاف الجوي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية، عن مارك ليتل، الذي شارك في قيادة البحث، قوله إن «هذا اكتشاف مثير، لأننا بحاجة إلى مواد مسامية جديدة للمساعدة على حل أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع».