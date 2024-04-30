الامارات | عرض محسّن للاستحواذ على صندوق يدير حقوق أعمال شاكيرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق «بلاكستون» الأميركي، أمس، أنه قدّم عرضاً محسّناً ناهزت قيمته 1.6 مليار دولار للاستحواذ على صندوق «هيبغنوزيس سونغز فاند» البريطاني المتخصص في الموسيقى، والذي يملك حقوق أغنيات شاكيرا وبلوندي.

وأوضح بيان لـ«بلاكستون» أن الشركتين «توصلتا إلى اتفاق في شأن شروط وأحكام الاستحواذ النقدي» الذي أوصت به «هيبغنوزيس» مساهميها.

ويتولى «هيبغنوزيس» الذي شارك في إنشائه الموسيقي الشهير نايل رودغرز وميرك ميركورياديس، المدير السابق لأعمال بيونسيه، إدارة حقوق نحو 150 مجموعة أعمال موسيقية، وكان لايزال يطالب حتى بضعة أشهر مضت بثلاثة مليارات دولار لقاء بيع أصوله.

ويدير الصندوق أيضاً حقوق أعمال النجم جاستن بيبر.