اللعب في الهواء الطلق.. سلاح فعال ضد الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "إنفيرمينت إنترناشونال" البريطانية أن ممارسة الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق وسيلة فعالة للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، مثل السكتات الدماغية والسكري.

وأوضح الباحثون من جامعة إكسيتر البريطانية أن قلة الحركة تُشكل عاملا خطيرا يزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض غير المعدية، مثل الأمراض العقلية التي شهدت ازديادًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

وفي ظل هذه الزيادة المتسارعة في معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، شدد الباحثون على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية فعالة، ومن أهم هذه الإجراءات ممارسة الرياضة بانتظام وزيادة الأنشطة البدنية والترفيهية في الهواء الطلق.

وأظهرت الدراسة أن ممارسة الأنشطة الترفيهية في الطبيعة، مثل المشي لمسافات طويلة أو ممارسة الرياضات الجماعية أو حتى التنزه في الحدائق والمتنزهات، تُسهم بشكل كبير في الوقاية من العديد من الأمراض، مثل الاكتئاب الشديد، مرض السكري، أمراض القلب، السكتات الدماغية، سرطان القولون والثدي.

وأوصت المجلة البريطانية بممارسة هذه الأنشطة في أماكن طبيعية مثل الشواطئ أو الغابات أو الحدائق، لما لذلك من تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية على حد سواء.

وأكد الباحثون أن الأنشطة البدنية في الهواء الطلق بديلا مثاليا لمن لا يرغبون في ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة في صالات اللياقة البدنية.

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