البنطلون بقصة "الكيس الورقي".. نجم موضة صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أشارت مجلة "Instyle" المتخصصة بالموضة والجمال إلى أن بنطلون "الكيس الورقي" قطعة أساسية لا غنى عنها في دولاب المرأة لربيع/صيف 2024.

يتميز هذا البنطلون بقصة عصرية ذات وسط عالٍ وحزام وسط مضموم، تُشبه شكل الكيس الورقي الذي استمد منه اسمه.

تُضفي هذه القصة لمسة أنيقة على المظهر وتُبرز شكل الساعة الرملية، مما يجعله مناسبًا لجميع أنواع القوام.

يُصنع من مواد مريحة مثل القطن أو الكتان، مما يمنحه تهوية جيدة ويُوفر الشعور بالراحة أثناء ارتدائه.

يُنصح بتنسيقه مع قطعة فوقية قصيرة مثل التوب الكاشف للبطن (Crop Top) لتسليط الضوء على الجزء العلوي من البنطال.

وفي حال ارتداء قطعة فوقية طويلة، يُنصح بإدخالها في البنطال للحصول على مظهر أنيق.

يمكنك تنسيق هذه القطعة أيضا مع مختلف أنواع الأحذية، بدءًا من الأحذية المسطحة إلى الأحذية ذات الكعب العالي وصولًا إلى الأحذية الرياضية.