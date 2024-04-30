5 نصائح ذهبية لحماية النساء من السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة خطيرة ومميتة تحدث عندما ينقطع الدم عن جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى تلف الدماغ أو الموت.

ولكن، يمكن للنساء اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة.

ذكر الطبيب الروسي باراج شاه، 5 نصائح ذهبية للنساء لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا موقع "Fox News".

تجنب تلوث الهواء

تلوث الهواء يؤثر على النساء أكثر من الرجال، ما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات والعدوى وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويوصي الدكتور بتقليل التعرض لتلوث الهواء قدر الإمكان، خاصة في الأيام التي تكون فيها مستويات التلوث عالية.

اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والمكسرات، يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ممارسة الرياضة بانتظام

يُنصح بممارسة أنشطة رياضية مثل اليوجا والمشي، وذلك لتعزيز صحة القلب وتقليل التوتر، وهما عاملان مهمان في الوقاية من السكتة الدماغية.

معرفة العلامات الأقل شيوعًا للسكتة الدماغية:

لا تقتصر أعراض السكتة الدماغية على فقدان القدرة على الكلام أو ضعف جانب واحد من الجسم، بل تشمل أيضا:

الارتباك المفاجئ

صعوبة الفهم

صعوبة الكتابة

الرؤية المزدوجة

الخدر أو الضعف في جانب واحد من الجسم

وإذا لاحظت أيا من هذه الأعراض، فمن المهم طلب المساعدة الطبية على الفور.

الانتباه إلى عوامل الخطر الخفية

بالإضافة إلى عوامل الخطر المعروفة، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، هناك بعض العوامل الخفية التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند النساء، مثل الحمل والولادة، التغيرات الهرمونية مثل انقطاع الطمث، استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم والعلاج الهرموني، والعوامل البيولوجية الخفية التي تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة.

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