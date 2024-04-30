هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة السوداء- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - القهوة السوداء من المشروبات الشائعة الغنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، وتتميز عن القهوة بالحليب بفوائدها الصحية المتعددة، وفقا لموقع "Health Shots".

غنية بمضادات الأكسدة:

تحتوي القهوة السوداء على كمية عالية من مضادات الأكسدة، مثل حمض الكلوروجينيك، التي تُحارب الجذور الحرة في الجسم، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزز الوظائف المعرفية:

يُحفز الكافيين الموجود في القهوة السوداء اليقظة والتركيز والوضوح العقلي، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي:

يساعد الكافيين في القهوة السوداء على زيادة معدل الأيض، ما يُسهم في إنقاص الوزن، وتحسين الأداء البدني أثناء ممارسة الرياضة.

تحسين صحة الكبد:

يقلل الاستهلاك المعتدل للقهوة السوداء من خطر الإصابة بأمراض الكبد، بما في ذلك سرطان الكبد وتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية، وذلك عن طريق تقليل الالتهاب ومنع تراكم المواد الضارة.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري:

القهوة السوداء تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وتعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

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