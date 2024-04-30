عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع حلول فصل الربيع وقدوم شم النسيم، يزداد الإقبال على شراء الأسماك الطازجة والمملحة، وتناول الفسيخ والرنجة، كعادة ترتبط بشم النسيم منذ القدماء المصريين.

كيف نتأكد من سلامة السمك قبل شرائه؟

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الاحتفال بشم النسيم، عادة مصرية قديمة من وقت الفراعنة، ومن بعض العادات الإقبال على شراء الأسماك الطازجة.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن هناك علامات تدل على فساد السمك، أولها مظهر السمك، فيجب أن تكون العين صافية ولامعة، وبؤبؤ العين شفافا.

وأشارت إلى أن السمك الفاسد تكون عيناه ذات لون رمادي أو أصفر وقرنية غير شفافة، موضجةً أن السمك الطازج تكون خياشيمه حمراء، زاهية وردية اللون، خالية من المخاط، أما الفاسد تكون خياشيمه بنية اللون ولزجة ذات رائحة كريهة.

علامات أخرى تميز السمك الطازج عن الفاسد

الطازج:

يغوص في الماء

الجلد سميك

اللحم قوي

الفاسد:

الجلد رخو

يطفو على السطح

له رائحه مثل البيض الفاسد

اللحم مهري.

ونصحت بشراء السمك من مكان موثوق به، ونهت عن شراء السمك المجمد إذا كان ذائب.