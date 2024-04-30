نظبطه على كام.. كيف تحمي نفسك من ضرر التكييف في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح من المهم اتخاذ خطوات للحماية من مخاطر التكييف، ويقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"الخليج 365"، إن هناك نصائح بسيطة يجب اتباعها لتفادي أضرار التعرض للتكييف.

وأشار إلى أن إدمان أجهزة التكييف من آفات العصر الحديث، والتغييرات الفجائية في درجة حرارة الغرفة تضر بالجهاز التنفسي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الحساسية في العالم.

وأضاف أن الهواء البارد الصادر من التكييف يمكن أن يسبب جفاف الجلد والأغشية المخاطية وبحة الصوت والتهابات الجيوب الأنفية والحلق واللوزتين والشعب الهوائية.

كيف تتفادى أضرار التعرض للتكييف؟

وقدم عدة نصائح لتفادي أضرار التعرض للتكييف واختلاف درجات الحرارة وتغيرها بشكل مفاجئ:

- ينبغي الالتزام بعلاج أمراض الحساسية.

- صيانة أجهزة التكييف وتنظيفها باستمرار منعا لنشر الفطريات والأتربة التي تزيد من الحساسية سواء حساسية الصدر أو الأنف أو العين أو الجلد.

- لتلافي الشعور بارتفاع درجة الحرارة، يوصى بشرب السوائل بكثرة، خاصة الماء وعصائر الفاكهة الطبيعية والأعشاب، وتناول السلاطة الطازجة يوميا، وتجنب الأغذية الدسمة والملح الزائد، وتوفير التهوية الجيدة، والاستحمام المتكرر باستعمال صابون طبي.

- استبدال الملابس المبللة بالعرق بأخرى جافة، ولبس الملابس البيضاء أو فاتحة اللون القطنية الخفيفة متسعة المسام التي تساعد على تبخر العرق، والبعد عن التعرض مباشرة لأشعة الشمس.

- التقليل من مركبات الكافيين كالشاي والقهوة والكولا، وترشيد استخدام البودرة والكريمات حتى لا تسد مسام البشرة وتغلق فتحات الغدد العرقية.

كما يمكن أن تتسبب الرطوبة في المنزل في خلق بيئة لزجة تزيد من الإحساس بالحرارة.

• تهوية المنزل بفتح النوافذ عدة مرات يومياً خاصة فى المساء والليل وترك أبواب الغرف مفتوحة قدر الإمكان.

• استخدام المراوح أو أجهزة التكييف على درجة حرارة 24 درجة مئوية.

• لا داعي للاستحمام بالماء الساخن فهو يمكن أن يسبب الكثير من الرطوبة في البيئة.