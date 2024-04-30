لن تتخيل تأثير هذا المشروب الصيفي على مستوى الكوليسترول في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الإقبال المشروبات الصيفية المنعشة لترطيب الجسم، ومن بينها عصير الخوخ، الذي يقي عادةً من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن عصير الخوخ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن الخوخ يقي من ارتفاع الكوليسترول لأنه غني بالألياف الغذائية القابله للذوبان، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأكدت أنه صديق القلب، حيث يحتوي الخوخ على البوتاسيوم وهو معدن ضروري لصحة القلب، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من أمراض القلب.

فوائد صحية أخرى لمشروب الخوخ

تحسين الهضم.

تعزيز صحة المناعة.

تحسين البشرة.