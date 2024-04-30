علاج النقرس في المنزل.. 8 علاجات لخفض مستويات حمض اليوريك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حمض اليوريك يتكون من تحلل الأطعمة التي تحتوي على البيورينات، ومن المهم تنظيم هذا الحمض، لأن تراكمه الزائد قد يؤدي إلى الإصابة بالنقرس وحصوات الكلى.

وكشف موقع "medicalnewstoday" عن 8 علاجات سحرية لتقليل مستويات حمض اليوريك والوقاية من النقرس.

الحد من الأطعمة الغنية بالبيورين:

عندما يقوم الجسم بتكسير الأطعمة التي تحتوي على "البيورينات" فإنه ينتج حمض اليوريك، مما يؤدي إلى إنتاج كميات زائدة من حمض البوليك ومن ثم الإصابة بالنقرس.

وتتضمن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين:

سمك السلمون والتونة والأطعمة الغنية بالدهون ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء والكبد والأطعمة والمشروبات السكرية.

تجنب الأدوية التي ترفع مستويات حمض اليوريك:

تشمل الأدوية التي ترفع مستويات حمض اليوريك: مدرات البول، مثل: فوروسيميد (لاسيكس) وهيدروكلوروثيازيد والأدوية التي تثبط جهاز المناعة

الحفاظ على الوزن:

يساعد الحفاظ على وزن معتدل في خفض مستويات حمض اليوريك في الدم وتحسين الصحة، ويمكن القيام بذلك من خلال تناول الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية.

الحد من الكحول والمشروبات السكرية:

يؤدي تناول الكحول والمشروبات السكرية مثل: المشروبات الغازية والعصائر المحلاة الإصابة بالنقرس وزيادة الوزن ومشكلات التمثيل الغذائي وزيادة مستويات حمض البوليك.

تناول القهوة:

الأشخاص الذين يفضلون تناول القهوة في الوقاية من الإصابة بالنقرس.

زيادة تناول فيتامين سي:

تناول فيتامين سي يسهم في خفض مستويات حمض اليوريك في الدم، وبالتالي تقليل الإصابة بالنقرس.

تناول الكرز:

تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد على تقليل الالتهاب والوقاية من النقرس.

زيادة الألياف الغذائية:

قد يساعد اتباع نظام غذائي عالي الألياف في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم.

ويمكن الحصول على الألياف من خلال تناول الحبوب والفاكهة والخضروات.

ماذا يحدث عندما يرتفع حمض اليوريك في الجسم؟

يؤدي ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الجسم، إلى الإصابة بـ "فرط حمض يوريك الدم"، مما يسبب تكوين بلورات اليورات في المفاصل والنقرس وحصوات وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي والصدفية.