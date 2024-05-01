لحظة سقوط يوتيوبر أمريكي من ارتفاع 26 مترا- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط يوتيوبر أمريكي من ارتفاع 26 مترًا خلال اختباره طائرة شراعية بمحرك في صحراء تكساس، وفقا لما ورد عبر صحيفة timesnownews.

أظهر الفيديو اليوتيوبر البالغ من العمر 33 عاما وهو يوثق رحلته ويقول إنه وصل إلى سرعة 48 ميلاً في الساعة، وفجأة، اختل توازنه وسقط على الأرض.

وبعد اختلال توازنه طلب اليوتيوبر المساعدة من المساعد الصوتي "سيري" للاتصال بخدمات الطوارئ 911 لإنقاذ حياته، وأمضي نحو 30 دقيقة زحفا في الصحراء حتي وصل المسعفون إليه.

ووفقا لما ذكرته إحدي الصحف الأمريكية، فقد تعرض اليوتيوبر لكسر في الرقبة وأسفل الظهر والحوض والذراع اليمنى، وتطلبت الكسور التدخل الجراحي، فيما نجا المغامر بحياته.

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