4 علامات قد تنذرك بحدوث جلطة على الدماغ.. راقب طريقة كلامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الجلطة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عندما يُسد تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يُؤدي إلى تلف أنسجة الدماغ وإمكانية حدوث مضاعفات خطيرة أو الوفاة، وفقا لما ورد عبر صحيفة mayoclinic.

وتوجد 4 علامات رئيسية قد تنذرك بحدوث جلطة دماغية لا يجب عليك تجاهلها.

تنميل أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق

أحد أكثر أعراض الجلطة الدماغية شيوعًا وغالبًا ما يُصيب جانبًا واحدًا من الجسم، وإذا لاحظت أيّ تنميل أو ضعف مفاجئ في وجهك أو ذراعك أو ساقك، فمن المهمّ طلب المساعدة الطبية على الفور.

صعوبة في التحدث أو فهم الكلام

قد تُؤثّر الجلطة الدماغية على مناطق الدماغ المسؤولة عن التحدث والفهم وإذا واجهت صعوبة في التحدث، أو فهم الكلام بشكل مفاجئ، فمن المهمّ طلب المساعدة الطبية على الفور.

تدلي جانب من الوجه

قد تُسبب الجلطة الدماغية ضعفًا في عضلات جانب واحد من الوجه ويمكن ملاحظة ذلك عند طلب الابتسام أو رفع الحاجبين، وإذا لاحظت أيّ تدلٍ في جانب من وجهك فمن المهم طلب المساعدة الطبية على الفور.

فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتا العينين

تُؤثر الجلطة الدماغية على تدفق الدم إلى العينين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الرؤية في إحدي العينين أو كلتا العينين بشكل مفاجئ.

وإذا لاحظت أيّ فقدان للرؤية في إحدى العينين أو كلتا العينين، فمن المهمّ طلب المساعدة الطبية فورا.

تذكر أنّ الوقت عامل حاسم في علاج الجلطة الدماغية وكلما سارعت إلى طلب المساعدة الطبية كلما ازدادت فرصة في التعافي وتجنب المضاعفات الخطيرة.