تصدرا التريند.. 10 معلومات لا تعرفها عن البلوجرز بربري وريم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- اسماء مرسي:

تصدر البلوجر الشهير بربري وزوجته ريم، محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار شائعات عن انفصالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد غياب الثنائي عن نشر أي محتوى جديد يجمعهما على السوشيال ميديا، حيث كان آخر فيديو لهما على حسابهما الشخصي بمنصة "يوتيوب" منذ نحو 6 أشهر، بينما كان آخر ظهور لهما على موقع "إنستجرام" في 18 مارس 2024.

ولم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي منهما بشأن صحة تلك الشائعات حتى الآن.

وإليك أبرز 10 معلومات قد لا تعرفونها عن البلوجرز بربري وريم، وفقا لحساباتهما الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

- ريم وبربري، من أشهر الكابلز على السوشيال ميديا.

- يبلغان من العمر 28 سنة.

- يعيش الثنائي في دبي، الإمارات.

- يعملان صانعي محتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

- اعتادوا على مشاركتهما لحظات حياتهما اليومية.

- صنع الثنائي اسما لنفسيهما من خلال تقديم محتوى كوميدي وترفيهي نال إعجاب الكثير.

- تزوجا عام 2019 بعد قصة حب بينهما.

- بدأ الثنائي مسيرتهما على الإنترنت من خلال مقاطع فيديو ترفيهية، جسدت مواقف كوميدية وتحديات ذكاء بينهما.

- لديهما 5 ملايين متابع عبر منصة "تيك توك”، و2 مليون عبر "إنستجرام".

- نجحا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.