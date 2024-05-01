موضة 2024.. اجعلي إطلالتك رشيقة بالفستان الملفوف في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الفستان الملفوف قطعة ملابس مثالية للصيف لأنه أنيق ومريح وسهل الارتداء، ويمكن ارتداؤه لأعلى أو لأسفل، وهو مثالي لأي مناسبة.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن الفستان الملفوف يمتاز بقصة ذات طيّات خفيفة عند الخصر، الأمر الذي يعمل على إخفاء البطن الممتلئة، ما يجعله مناسباً لكل أشكال القوام.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الملفوف يأتي هذا الموسم مصنوعاً من خامة الجيرسيه المريحة، كما أنه يتألق بفتحة رقبة على شكل حرف V.

وأشارت المجلة إلى أن الفستان الملفوف يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة ملائمة للمناسبات المسائية من خلال تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال تناسب الأنشطة النهارية المختلفة من خلال تنسيق الفستان الملفوف مع حذاء رياضي أو صندل

اقرأ أيضا:

صديق القلب والكوليسترول.. هذا ما يفعله تناول البلح الأصفر بجسمك

يقي من ارتفاع الكوليسترول.. عصير يقلل الإصابة بالسكتة الدماغية

احذر تناول أكثر من 3 أكواب شاي أو قهوة يوميا.. لن تتخيل تأثيرها على كليتيك

عدو خفي في مطبخك.. مكون غذائي يهددك بالسكتة الدماغية دون علمك

عدو الكلى الأول.. مشروبات تدمرك دون أن تدري