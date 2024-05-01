حيلة سحرية عند قلي الباذنجان.. «وفري في الزيت» واستمتعي بالطعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الباذنجان من أكثر الخضروات التي تستهلك الزيت عند القلي، لذلك لا تفضل ربات المنازل وضعه على طاولة طعامها، ودائمًا ما تبحث عن طرق أخرى بديله لاستخدام الباذنجان، لتوفير الزيت، وفيما يلي نستعرض حيلة سحرية لتوفير الزيت عند قلي الباذنجان «مش هتبطلي تعمليها».

توفير الزيت

عند إعداد الباذنجان، لابد من طهيه في الزيت أولًا «قليه»، ومن ثم استخدامه في مختلف الأطباق، وهو أكثر ما تخشى منه ربات المنازل، بسبب استهلاكه الكبير للزيت، وبحسب ما أوضحته الشيف حلا، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هناك طريقة مفيدة للغاية لتوفير الزيت عند طهي الباذنجان.

يتم طهي الباذنجان عن طريق إحضار ما يقرب من 3 ثمرات منه، وتقطيعها بالطول عدة شرائح، ومن ثم وضعها داخل صنية، ثم إعداد الخلطة التي تتكون من 4 معالق من الزيت، ووضع البهارات بها حسب الرغبة، مثل البابريكا، التوم البودر، فلفل إسود، قرفة، السبع بهارات، يتم تقليب الزيت بالبهارات جيدًا، حتى تذوب الحبيبات به.

طهي الباذنجان بدون كمية كبيرة من الزيت

بعد تقليب الخليط جيدًا، يتم دهن الباذنجان عن طريق فرشاة، من الأعلى، ثم قلبه الناحية الأخرى وإعادة الخطوة ذاتها، ومن ثم وضعه في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي، وبعد نضجه تشاهد أنه أصبح أفضل من طهيه في الزيت، وهكذا وفرت في كمية الزيت التي كان سيستهلكها إذا وضع في طاسة القلي.