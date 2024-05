نوع شوربة لن تتخيله.. مثالي لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة لينا باكوفيتش أخصائية التغذية الروسية أن مرق العظام طعام مثالي ينقص الوزن.

يساعد هذا المرق على تقليل الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام وتزويد الجسم بالكولاجين وترميم الغشاء المخاطي للأمعاء وتحسين عملية الهضم وتقليل الالتهابات، وفقا لموقع " Eat This, Not That".

وقد يسهم تناول مرق العظام على فقدان الوزن، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويخلق شعورا بالشبع، كما أنه منخفض السعرات الحرارية. ويحافظ على رطوبة الجسم ومنع الإفراط في تناول الطعام، وفقا لصحيفة "نوفوستي".

وتابعت أخصائية التغذية أن مرق العظام مفيد للعظام والمفاصل، لأنه يحتوي على المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، وعلى الكوندرويتين (Chondroitin) والجلوكوزامين (Glucosamine).‏