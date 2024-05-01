بـ3 مكونات سحرية.. طريقة فعالة للقضاء على النمل نهائيا في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشار النمل في جميع أركان المنزل وإفساد كل ما يطوله، إحدى المشكلات الأساسية خلال فصل الصيف، والتي يلجأ الراغبون في التخلص منه إلى العديد من الطرق التي ربما يكون بعضها ضارا.

وبعيدا عن استخدام المواد الكيميائية الضارة، قدم خبير التنظيف أحمد ميزيل لصحيفة "ميرور" البريطانية وصفة طبيعية لإبعاد النمل عن المنازل لفترات طويلة جداً.

وشرح أنّها تعتمد على 3 عناصر طبيعية تترك تأثيرا طويل المدى، بداية من "صودا الخبز وبودرة الأطفال" التي تخنق النمل عن طريق سد الفتحات الأرضية الخاصة به.

خطوات القضاء على النمل

بداية من رش صودا الخبز داخل فتحات النمل، ثم رش بودر الأطفال خلفها، وبذلك سيموت النمل بحالتين.

(1) إذا تناول صودا الخبز فستحدث تفاعلا كيميائيا فيموت فوراً.

(2) وفي حال صمد النمل لوقت أطول، سيموت اختناقا لأن بودرة الأطفال ستسمم مداخل وخارج الفتحات الأرضية.

أما العنصر الثالث الذي وصفه بالفتاك، فهو سكر "الحبيبات" وليس السكر الناعم، الذي يعمل مع الصودا والبودرة، فالسكر يجذب النمل وصودا الخبز والبودرة يتكفلان بالقضاء عليه.

لا يضر الأطفال

وأكد أن هذا الاستخدام للمكونات الثلاث مناسب للحيوانات الأليفة والأطفال، لأنه يعتمد على 3 مكونات غير ضارة وقابلة للاستهلاك البشري والحيواني.

ومع ذلك، اعتبر أنه من الأفضل إبقاء الأطفال الصغار بعيداً عن هذه المواد على أي حال، لأن تناول بودرة الأطفال يمكن أن يسبب أحياناً عسر هضم لهم.

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