الامارات | بعد غزو الصراصير للمستشفى.. هيئة صحة فانكوفر تطمئن «إنها لا تعض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قللت هيئة الصحة في جزيرة فانكوفر الكندية من أهمية ما وصفه موظفون بغزو الصراصير للوحدات الطبية بمستشفى شبه جزيرة سانيتش، داعية الطاقم الطبي والممرضين للهدوء، كون هذه الكائنات «لا تعض ولا تنقل المرض».

وذكرت مصادر من المستشفى لمحطة CTV News أن «العديد من غرف المرضى ومحطة التمريض ومركز الأدوية كانت مليئة بالحشرات في وقت سابق، حيث كانت الصراصير تزحف على الجدران وتختبئ في البياضات المغسولة» وأن إدارة المستشفى طلبت من الموظفين جمعها.

وقال عاملون إنهم «مذهولون عاطفياً» بعد العثور على هذه الحشرات على أجساد المرضى، مشيرين إلى تقليل المديرين من أهمية الأمر، وأن مديراً واحداً على الأقل نفى وجودها رغم أنه شاهد العشرات من الصراصير في المستشفى.

ولاحقاً حاول متحدث باسم الهيئة الصحية في المنطقة التقليل من أهمية الأمر، مشيراً إلى أن «هذه الصراصير تعرف بالصراصير الألمانية» وأنه من فئة «الحشرات التي لا تعض ولا تنقل المرض».

وأضاف أنه تم الاتصال على الفور بمقاول مكافحة الآفات الذي يقوم زيارة الموقع مرتين في الأسبوع لمراقبة الفخاخ وتقديم المشورة.

وأكدت الهيئة الصحية بعد ذلك إنه لم يتم رصد صراصير في المستشفى منذ 22 أبريل الماضي، لكن إجراءات مكافحة الآفات لا تزال مستمرة.

من جهتها، قالت رئيس اتحاد الممرضات في كولومبيا البريطانية، أدريان جير: «ما سمعته هو أن الصراصير كانت تتسلق على الفراش والستائر في غرف المرضى وكانت مرئية للغاية وهذا أمر مزعج. وحثت السلطات الصحية على أخذ الوضع على محمل الجد ومحاولة تحديد عدد الحشرات التي تمكنت من غزو تلك المنطقة من المستشفى.