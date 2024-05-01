قطة تشعل النار في منزل.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قامت قطة في الصين بتشغيل الطباخ التعريفي "البوتاجاز المسطح" في مطبخ صاحبتها عن طريق الخطأ وأشعلت النار في المنزل، ما تسبب في أضرار بالغة.

وفقًا لصحيفة South China Morning Post ، تلقت صاحبة القطة مكالمة هاتفية من موظفي إدارة الممتلكات في مجمعها، قائلة إن منزلها يحترق.

وهرعت المالكة داندان إلى شقتها في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وأدركت أن القطة كانت مسؤولة عن الحريق.

كانت القطة المسماة Jingoudiao تلعب ببساطة في المطبخ، وضغطت عن طريق الخطأ على لوحة اللمس الخاصة بالطباخ التعريفي، وأشعلته، وأتت النيران على الطابق الأول من شقتها بالكامل.

وفي وقت لاحق، عثر رجال الإطفاء على القطة البريطانية قصيرة الشعر الذهبية مختبئة في خزانة بالطابق العلوي، ومغطاة بالرماد ولكنها لم تصب بأذى.

بعد الحادث، غيّرت صاحبة القطة اسم حسابها على Douyin إلى "القطط الأكثر شراسة في سيتشوان"، وجعلت الحيوان الأليف يظهر في البث المباشر "للتعويض".

وقالت مازحة إنها كانت تجعل قطتها "تعمل من أجل" سداد ديونها من خلال الظهور في جلسات البث المباشر، وحتى وضع علامة عليه تقول "مشعل الحريق".

وبعد بضعة أيام، نشرت داندان خطاب اعتذار عبر الإنترنت، موقعًا ببصمة إصبعها وبصمة مخلب جينغودياو، واعترفت بأن ذلك كان خطأها لأنه نسي إيقاف تشغيل الطاقة عن الطباخ، وتعهدت بالاهتمام بالسلامة من الحرائق في المستقبل.

وانتشرت منشوراتها المسلية على نطاق واسع، وجذبت الكثير من الاهتمام والتعليقات من زملائها أصحاب الحيوانات الأليفة.

وكتب أحد المستخدمين: "شكرًا لك". لقد قمت للتو بإيقاف تشغيل الطباخ الكهربائي الخاص بي. لدي قطة شقية تذهب إلى كل مكان في شقتي.

وعلق آخر: "قطتي تستمر في تنظيف المرحاض، وتتركني أدفع فواتير المياه الكبيرة".

وأضاف ثالث: "أردت فقط طهي عشاء أمي".

لن تتخيل تأثير هذا المشروب الصيفي على مستوى الكوليسترول في الجسم



علاج النقرس في المنزل.. 8 علاجات لخفض مستويات حمض اليوريك

مشكلات مادية وعملية.. مواليد 4 أبراج عليهم الحذر

ثروة وحظ سعيد.. 5 أبراج تفتح لهم طاقة القدر منتصف مايو

أم بلا قلب تبيع طفلتها مقابل الأموال.. لن تتخيل ما حدث لها