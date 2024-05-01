قتلها ملثم في عز الضهر.. معلومات لا تعرفها عن ملكة جمال الإكوادور؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أثارت حادثة لاندي باراجا ملكة جمال الإكوادور السابقة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما قتلت بالرصاص، داخل مطعم في مدينة كيفيدو.

ووفقا لما جاء عبر صحيفة nypost الأمريكية، كانت لاندي باراجا شاركت في مسابقة ملكة جمال الإكوادور عام 2022، ممثلة لمقاطعة لوس ريوس.

ووجهت لها اتهامات في ديسمبر 2023، في قضية غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، وزعمت تقارير إعلامية وجود علاقة لها بزعيم عصابة مخدرات.

تم العثور على باراجا مستلقية في بركة من الدماء بعد إطلاق النار عليها في مطعم.

من هي لاندي باراجا؟

تبلغ من العمر 23 عاما.

عارضة أزياء شاركت في مسابقة ملكة جمال الإكوادور 2022.

تملك باراجا أكثر من مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي ولديها خط ملابس رياضية خاص بها.

أعربت عائلة وأصدقاء لاندي عن صدمتهم وحزنهم الشديد لوفاتها

دعت العديد من المنظمات النسائية والحقوقية في الإكوادور إلى إجراء تحقيق شامل في القتل وتقديم الجناة إلى العدالة.