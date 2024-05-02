دراسة تكشف أيهما أفضل للقلب.. تناول الكالسيوم في الصباح أم المساء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم مع وجبة العشاء قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما وجد الباحثون أن تناوله مع وجبة الإفطار هو الخيار الأفضل.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، شملت الدراسة: 36 ألف شخص أمريكي، حلل الباحثون بياناتهم لتحديد العلاقة بين توقيت تناول الكالسيوم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت الدراسة أن استبدال 5% فقط من الكالسيوم المتناول مع العشاء بنفس الكمية في وجبة الإفطار أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6%.

لماذا تناول الكالسيوم في الصباح أفضل؟

وتؤدي الساعة البيولوجية للجسم دورًا في تنظيم امتصاص الكالسيوم، إذ يكون الجسم أكثر كفاءة في امتصاص الكالسيوم خلال النهار، بينما قد يؤدي تناوله في الليل إلى تراكمه في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقد يكون للكالسيوم، خاصة من المكملات الغذائية، تأثيرات ضارة على صحة القلب إذا تم تناوله بكميات كبيرة في المساء.

وينصح بتناول الكمية الموصى بها من الكالسيوم يوميًا، والتي تختلف حسب العمر والجنس، وتوزيع الكالسيوم على مدار اليوم، مع التركيز على تناولها مع وجبة الإفطار.

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