علامات في البول تكشف الإصابة بسرطان المثانة.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سرطان المثانة هو نوع شائع من السرطان يصيب بطانة المثانة، وهي العضو الذي يخزن البول. بينما يمكن علاج سرطان المثانة بفعالية إذا تم اكتشافه مبكرًا.

وذكرت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السرطان العلامات والأعراض التي تنذر بهذا المرض.

أعراض سرطان المثانة

وجود دم في البول: قد يكون هذا أكثر أعراض سرطان المثانة شيوعًا، وقد يكون الدم أحمر فاتح أو غامق أو حتى ورديا.

التغيرات في التبول: مثل زيادة الرغبة في التبول، الشعور بالحرقان أو الألم عند التبول، وسلس البول.

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة، تشمل:

التدخين، التعرض للمواد الكيميائية، التاريخ العائلي، العمر، الجنس، وبعض الحالات الطبية، مثل التهاب المثانة المزمن.

ويعتمد علاج سرطان المثانة على مرحلة السرطان ونوعه وصحتك العامة، فإذا تم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، يمكن إزالة الأورام الصغيرة من خلال تنظير المثانة، وبالتالي فإن فرص الشفاء تكون جيدة جداـ أما إذا انتشر الورم إلى الطبقة العضلية، فلا يجب إزالة المثانة فحسب، بل يجب أيضا إزالة الأعضاء المجاورة والأوعية اللمفاوية، وبالنسبة للرجال، فإنه تتم إزالة البروستاتا والحويصلات المنوية في كثير من الأحيان، وبالنسبة للنساء، فإنه تتم إزالة الرحم والمبيضين وقناتي فالوب.

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