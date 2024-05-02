تطبيقات تساعد طفلك على تعلم الذكاء الاصطناعي.. «احرصي على اقتنائها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعلم الذكاء الاصطناعي من المهارات الواجب تعليمها للأطفال، إذ أنه مع التطور الذي يشهده العالم خلال الفترة الحالية، لا بد أن ينشأ الطفل على تعلم مجالات التكنولوجيا المختلفة، خاصةً وأنه مجال سيدخل في العديد من الوظائف، ويمكن التعلم بشكل أفضل من خلال العديد من التطبيقات.

فائدة تعلم الذكاء الاصطناعي

تعلم الطفل الذكاء الاصطناعي في سن صغير يجعله أكثر إتقانًا لمعرفة اللغات ومجالات البرمجة، خاصةً بعد أن أصبحت شيئا أساسيا للحصول على كثير من الوظائف، وهو ما عبر عنه محمود سعيد، أستاذ تكنولوجيا المعلومات بإحدى المدارس، خلال تصريحات خاصة، قائلا «الطفولة فرصة مناسبة لتعلم الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية من أجل تطوير مهاراتهم المختلفة في الصغر».

أفضل برنامج لتعلم الذكاء الاصطناعي مجانًا

هناك عديد من التطبيقات يمكن الاعتماد عليها لتطوير مهارات الأطفال في تعلم الذكاء الاصطناعي، لذلك نستعرض مجموعة تطبيقات مجانية لتعليمه لأبنائك، وهي من أفضل التطبيقات المتوفرة على متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور»، بحسب موقع المنح الدراسية «STUDYSHOOT».

تطبيق ALEKS

يعتمد على تعلم خطط تعليمية مخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي مجانًا، دون تحمل تكاليف الدورات التدريبية باهظة الثمن، كما يقدم منتجات دورات تدريبية في الرياضيات والكيمياء والإحصاء.

تطبيق Duolingo

يحتوي على أكثر من 100 درس مصمم من أجل التدريب على الذكاء الاصطناعي، وهو تطبيق لتعلم اللغات المختلفة.

تطبيق Bee-Bot

يعمل على تعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 7 سنوات، ويمكن تحميله من آبل ستور أو جوجل بلاي، وبه دروس علوم الكمبيوتر الأساسية.

تطبيق Tynker

يمكن استخدامه من الأطفال والكبار، ويعتبر ضمن أهم التطبيقات لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي، كما أنه يعد الأكثر استخدامًا، وبه مناهج مصممة خصيصًا للمدارس.