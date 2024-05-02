هل تشعر بالطاقة السلبية عند دخول العمل؟.. اعرف السر والحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البعض قد يشعر بالطاقة السلبية بشكل متكرر بمجرد الدخول مكان العمل، دون معرفة السبب، ما يجعلهم يشعرون بحالة من الحزن، وعدم القدرة على التعامل مع زملاء العمل.

الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري العلاقات النفسية إن الشعور بالطاقة السلبية عند الدخول مكان العمل يكون لعدة أسباب نتعرض لها.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن من بين هذه الأسباب ما يلي:

1- زملاء العمل السلبيون

وهم الأشخاص المتنمرون أو الذين يصدرون الطاقة السلبية باستمرار، أو ينشرون الإشاعات في المكان.

2- الشعور بالضغط والإرهاق

عبء العمل الزائد الذي يمكن أن يصدر طاقة سلبية، لذا؛ يجب ترتيب أولويات العمل.

3- بيئة العمل غير المريحة

البعض يشعر بعدم الراحة في بيئة العمل نتيجة للإضاءة غير الجيدة، أو التهوية غير المريحة، أو الغرف المغلقة.

4- المشكلات العائلية

يمكن أن تؤثر المشكلات الشخصية على التركيز في العمل، وتجعلك، لا تبدع، مما يعطيك طاقة سلبية كبيرة.

ونصحت الدكتورة إيمان عبد الله بتحديد سبب المشكلة التي تصدير الطاقة للتغلب عليها والتخلص منها لحلها، مثل ما يلي:

أخذ فترات راحة بشكل منتظم

إذا كان العمل هو مصدر الطاقة السلبية عليك التحدث لمديرك بالعمل.

إذا كان المصدر المكان عليك تجديد المكتب، واستخدام روائح منعشة تغير من طاقة المكان.

أما إذا كان السبب هو زميل عمل متنمر يصدر الطاقة السلبية عليك التحدث معه للتغلب على الطاقة السلبية.

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