يضر صحتهم.. هؤلاء لا يجب عليهم تنظيف السرير فور الاستيقاظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع عودة الطقس الحار يقضي الأشخاص الذين يعانون من حمى القش كل يوم مشمس في تجربة أي شيء لتخفيف الألم، بما في ذلك مجموعات من مضادات الهيستامين والبخاخات والحيل الحياتية.

لكن شركة MattressNextDay للأسرة، تحدثت عن أحد خيارات نمط الحياة المفاجئة التي يمكن أن تجعل حالتك أسوأ.

يقول مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي، إن ترتيب سريرك بمجرد استيقاظك ليس بالضرورة فكرة جيدة، بحسب إكسبريس.

وأضاف: "خلافا للاعتقاد السائد، فإن السرير غير المرتب أقل عرضة لاحتجاز عث الغبار، وهي تلك المخلوقات الصغيرة التي يمكن أن تسبب مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك الربو والحساسية وبالتالي على من يعاني منهما عدم ترتيب السرير فور الاستيقاظ".

"تشير العديد من الدراسات إلى أن الفراش غير المهواة، الناتج عن ترتيب سريرك على الفور، يمكن أن يخلق بيئة تؤدي إلى تركيزات أعلى من عث الغبار وبروتيناتها المسببة للحساسية كما ورد في العديد من الدراسات.

"علاوة على ذلك، يمكن أن يلعب ضوء الشمس الطبيعي دورًا في منع تراكم عث الغبار، إن ترك الفراش الخاص بك غير مرتب لفترة من الوقت يمنحه التعرض لأشعة الشمس الطبيعية، ضوء الشمس له خصائص مطهرة ويمكن أن يساعد في قتل بعض البكتيريا والعث، ما يقلل من الصحة المخاطر المحتملة."

وتابع مارتن أن تجفيف الفراش بالخارج أمر يجب تجنبه أيضًا لأن حبوب اللقاح الموجودة في الهواء يمكن أن تلتصق بملاءاتك وتعود إلى منزلك وإلى سريرك.

يجب عليك أيضًا تحريك مرتبتك في كل مرة تقوم فيها بتغيير الفراش، ما يزيل حبوب اللقاح التي قد تكون غير مرئية بالعين المجردة.

أخيرًا، قد يبدو أن فتح النوافذ يؤدي إلى نتائج عكسية إذا كنت تحارب حبوب اللقاح، فتدوير الهواء يمكن أن يساعد في الواقع على إزالة حبوب اللقاح من الغرفة التي قد تتسلل عبر الشقوق والفجوات وعلى الملابس ثم تبقى عالقة في الهواء.

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