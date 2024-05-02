لماذا يفقد مرضى السكر الوزن بسرعة؟.. 3 أسباب لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يعاني العديد من مرضى السكري من فقدان الوزن بشكل غير مقصود، ما قد يُسبب لهم القلق ويُؤثر على صحة جسمهم بشكل عام، حسبما ذكر استشاري الباطنة سعيد شلبي.

وأضاف شلبي لـ"الخليج 365" أن هناك 3 من أسباب رئيسية لفقدان الوزن لدى مرضى السكري

ارتفاع مستويات السكر في الدم

عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين بشكل فعال، يتراكم الجلوكوز (السكر) في الدم.

يؤدي ذلك إلى إرسال الجسم رسائل إلى الدماغ تُشير إلى الشبع، ما يُقلّل الشهية ويُؤدي إلى فقدان الوزن.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا إلى فقدان السوائل من خلال البول، ما يُسهم في فقدان الوزن.

مضاعفات السكري

يمكن أن تُؤدي مضاعفات السكري، مثل تلف الأعصاب أو اعتلال الشبكية، إلى فقدان الشهية وصعوبة تناول الطعام.

يمكن أن تُؤدي بعض أدوية السكري أيضًا إلى فقدان الوزن كأثر جانبي.

الاكتئاب والقلق

يعاني مرضى السكري من الاكتئاب والقلق بمعدلات أعلى من عامة الناس.

يمكن أن تُؤدي هذه الحالات النفسية إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن.

قد يكون فقدان الوزن لدى مرضى السكري علامة على حالة طبية كامنة أخرى

في هذه الحالة يجب زيارة الطبيب المختص إذا كان المريض يعاني من فقدان الوزن غير المبرر.

نصائح طبية مهمة

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

شرب الكثير من السوائل

مراقبة الوزن بانتظام

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