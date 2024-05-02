كيف تتخلص من أعراض التسمم الغذائي بعد تناول الفسيخ والرنجة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يتسبب تناول الفسيخ والرنجة خلال شم النسيم في إصابة البعض بالتسمم الغذائي، وتتضمن أعراضه الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن.

وتوجد العديد من العلاجات المنزلية التي تسهم في تخفيف أعراض التسمم الغذائي، وفقا لموقع "ًwebmed".

الترطيب

الجفاف من الأعراض الأولية التي تظهر بعد الإصابة بالتسمم الغذائي، وذلك بسبب فقدان السوائل والقيء والإسهال، لذا من الأفضل الحرص على شرب السوائل بعد تناول الفسيخ والرنجة.

تناول الأطعمة الخفيفة

من الأفضل تناول الماء والأعشاب وعصير الفاكهة وماء جوز الهند، والابتعاد عن المشروبات الرياضية أو التي تحتوي على الكافيين.

الزنجبيل

يسهم في تخفيف أعراض التسمم الغذائي وعلاج مشكلات الجهاز الهضمي والغثيان والقيء وذلك بفضل احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات.

مكملات الفحم المنشط

تساعد على إزالة السموم والبكتيريا المسؤولة عن التسمم الغذائي.

خل التفاح

يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، ما يسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وقتل البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي واستعادة توازن الأمعاء.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والمخلل الملفوف، في استعادة توازن الأمعاء التي تعطلت بسبب التسمم الغذائي وتجديد ميكروبيوم الأمعاء والتعافي من التهابات الجهاز الهضمي.

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