يقي من السموم وصديق للكلى في الحر.. تناول هذا العصير كنز لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، نحتاج إلى مشروبات منعشة وصحية تساعد على ترطيب الجسم وتعزز مناعته.

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365" أن هناك مشروب يٌعرف بفوائده الصحية واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، يفعل العجائب بجسمك وهو "عصير القصب بالليمون".

إزالة السموم من الجسم

يحتوي هذا المزيج على مضادات الأكسدة التي تُسهم في إفراز العصارة الصفراوية، والتخلص من السموم الموجودة في الجسم.

تعزيز صحة الكلى

عصير القصب غني بنسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يعمل على طرد الصوديوم من الجسم، وبالتالي منع تكوين حصوات الكلى وعلاج التهاب المسالك البولية، لذا فهو خيار مثالي في الطقس الحار.

خفض ضغط الدم والكوليسترول

يؤدي استهلاكه أيضا إلى خفض ضغط الدم، وتقليل الدهون الضارة، وخفض الكوليسترول المرتفع.

إمداد الجسم بالطاقة اللازمة

يحتوي أيضا على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، التي مصدا جيدا للطاقة.

منع تسوس الأسنان

يمنع شرب هذا المزيج تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا.

علاج فقر الدم

يؤدي الحديد الموجود به دورا مهما في الوقاية من فقر الدم وعلاج الأنيميا.

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