7 علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

في بعض الحالات قد يُؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ظهور أعراض تتطلب عناية طبية فورية، حسبما ذكر استشاري الباطنة والكبد سعيد شلبي لـ"الخليج 365".

علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم في الجسم

صداع شديد

قد يكون الصداع مصحوبًا بألم في الرقبة أو الدوخة أو طنين في الأذن أو تشوش الرؤية.

ضيق في التنفس

قد تشعر كأنك لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الهواء.

ألم في الصدر

قد يكون الألم حادًا أو خافتًا أو ضاغطًا.

نزيف في الأنف

قد يكون النزيف مفاجئًا وغزيرًا.

تغييرات في الرؤية

قد تصبح الرؤية ضبابية أو تشوش الرؤية أو ظهور بقع سوداء أمام العينين.

الارتباك

قد تشعر بالارتباك أو صعوبة التركيز.

النوبات

تحدث نوبات صرع في بعض الحالات النادرة.

نصائح طبية مهمة للحفاظ على ضغط الدم

مراقبة ضغط الدم بانتظام باستخدام جهاز قياس ضغط الدم أو في عيادة الطبيب.

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

إدارة التوتر

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